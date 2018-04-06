В казанском парке «Черное озеро» восстановят пешеходные дорожки

— Там действительно есть сложности с покрытием, но в рамках гарантийных обязательств подрядчика восстановительные работы будут проведены, как только позволят погодные условия. Мы планируем, что это случится до конца апреля, предположительно, после субботника 28 апреля, — цитирует «Бизнес Online» сообщение Дирекции.