В казанском парке «Черное озеро» восстановят пешеходные дорожки
В казанском парке «Черное озеро» в мае восстановят «растаявшие» дорожки из гранитной крошки, об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.
В казанском парке «Черное озеро» в мае восстановят «растаявшие» дорожки из гранитной крошки, об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.
— Там действительно есть сложности с покрытием, но в рамках гарантийных обязательств подрядчика восстановительные работы будут проведены, как только позволят погодные условия. Мы планируем, что это случится до конца апреля, предположительно, после субботника 28 апреля, — цитирует «Бизнес Online» сообщение Дирекции.
Дорожки в парке затопило
Бюджетные деньги на восстановление дорожек потрачены не будут.
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