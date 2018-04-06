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10:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Суд оставил под стражей гендиректора компании-собственника «Зимней Вишни»

Шесть из семи задержанных фигурантов уголовного дела о пожаре в кемеровском торговом центре подали апелляции.

В Кемерове суд оставил под стражей Юлию Богданову, гендиректора компании-собственника «Зимней Вишни».

Об этом сообщает «РИА Новости», защита обвиняемой просила изменить меру пресечения на домашний арест. Сама Юлия Богданова уверяла следствие, что не намерена скрываться либо влиять на свидетелей. Она также заявила, что страдает от сердечного заболевания. Но сторона потерпевших, представители следствия и прокуратура просили оставить решение суда без изменений. В итоге суд не удовлетворил апелляционную жалобу Богдановой.

Также, по информации «ТАСС», суд оставил под следствием Сергея Антюшина, охранника ЧОП, который, по версии следствия, не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию торгового центра.

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