Суд оставил под стражей гендиректора компании-собственника «Зимней Вишни»

Об этом сообщает «РИА Новости», защита обвиняемой просила изменить меру пресечения на домашний арест. Сама Юлия Богданова уверяла следствие, что не намерена скрываться либо влиять на свидетелей. Она также заявила, что страдает от сердечного заболевания. Но сторона потерпевших, представители следствия и прокуратура просили оставить решение суда без изменений. В итоге суд не удовлетворил апелляционную жалобу Богдановой.