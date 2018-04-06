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11:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Ургант посчитал, сколько стоит Высокий мост без пластиковых горшков

Телеведущий Иван Ургант пошутил про пластиковые горшки, которыми украсили опоры Высокого моста.

Источник: Калининград.Ru

— Потратили миллиард рублей на реконструкцию моста. И один из жителей обратил внимание, что подрядчик положил пластиковые цветочные горшки, покрасив их в чёрный цвет. Чтобы казалось, что они из чугуна. Получается, сквозь горшок пророс фонарь… Я бы хотел обратиться к автору этого проекта. Вас ищут создатели программы «Пока все дома». Хотят пригласить стать ведущим рубрики «Очумелые ручки». А с другой стороны, куда ещё девать эти горшки, которые освободились из-под денег? — сказал Ургант в эфире своего вечернего ток-шоу на Первом канале.

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По его словам, теперь можно понять, сколько стоит мост без горшков. «Простая математика. Потратили миллиард рублей на мост, горшок такой в среднем стоит семьсот рублей. Миллиард минус 16 горшков по семьсот рублей и ведро краски — получается 250 тысяч рублей», — пошутил телеведущий.

Представители подрядной организации использовали пластиковые горшки, чтобы закрыть крепёжные болты на фонарных столбах Высокого моста. После сообщений в СМИ рабочие демонтировали декор, а спустя два дня установили металлические элементы.

«В изначальном проектном решении вообще не были предусмотрены кожухи. Но нас попросили добавить их. И пока изготавливались постоянные металлические, субподрядчик наш сделал временные. Решение, прямо скажем, неожиданное», — прокомментировала начальник отдела общественных подрядной организации Екатерина Гришина.

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