Ургант посчитал, сколько стоит Высокий мост без пластиковых горшков
Телеведущий Иван Ургант пошутил про пластиковые горшки, которыми украсили опоры Высокого моста.
Телеведущий Иван Ургант пошутил про пластиковые горшки, которыми украсили опоры Высокого моста.
— Потратили миллиард рублей на реконструкцию моста. И один из жителей обратил внимание, что подрядчик положил пластиковые цветочные горшки, покрасив их в чёрный цвет. Чтобы казалось, что они из чугуна. Получается, сквозь горшок пророс фонарь… Я бы хотел обратиться к автору этого проекта. Вас ищут создатели программы «Пока все дома». Хотят пригласить стать ведущим рубрики «Очумелые ручки». А с другой стороны, куда ещё девать эти горшки, которые освободились
По его словам, теперь можно понять, сколько стоит мост без горшков. «Простая математика. Потратили миллиард рублей на мост, горшок такой в среднем стоит семьсот рублей. Миллиард минус 16 горшков по семьсот рублей и ведро краски — получается 250 тысяч рублей», — пошутил телеведущий.
Представители подрядной организации использовали пластиковые горшки, чтобы закрыть крепёжные болты на фонарных столбах Высокого моста. После сообщений в СМИ рабочие демонтировали декор, а спустя два дня установили металлические элементы.
«В изначальном проектном решении вообще не были предусмотрены кожухи. Но нас попросили добавить их. И пока изготавливались постоянные металлические, субподрядчик наш сделал временные. Решение, прямо скажем, неожиданное», — прокомментировала начальник отдела общественных подрядной организации Екатерина Гришина.
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