Ургант посчитал, сколько стоит Высокий мост без пластиковых горшков

— Потратили миллиард рублей на реконструкцию моста. И один из жителей обратил внимание, что подрядчик положил пластиковые цветочные горшки, покрасив их в чёрный цвет. Чтобы казалось, что они из чугуна. Получается, сквозь горшок пророс фонарь… Я бы хотел обратиться к автору этого проекта. Вас ищут создатели программы «Пока все дома». Хотят пригласить стать ведущим рубрики «Очумелые ручки». А с другой стороны, куда ещё девать эти горшки, которые освободились из-под денег? — сказал Ургант в эфире своего вечернего ток-шоу на Первом канале.