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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции 53-летний мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. На юге Франции 53-летний мужчина смог выжить после 18-часов остановки сердца благодаря состоянию гипотермии — снижению температуры тела, сообщает радио France Info.

Эта история произошла около трех недель назад на берегу реки Орб на юге Франции, но СМИ об этом стало известно только сейчас. Мужчина собирался навестить своего брата, но не дошел до него. Семья бросилась на его поиски и нашла на берегу реки без сознания, с остановкой сердца, температура его тела была 22 градуса. Врачи больницы города Безье сделали пострадавшему прямой массаж сердца. Затем мужчину перевели в больницу в Монпелье. Сердце мужчины стало биться снова после остановки длиной в 18 часов.

Как отмечают врачи, мужчина выжил именно благодаря состоянию гипотермии. «Гипотермия замедляет работу организма, и это замедление работы предотвращает последствия болезни. Это своего рода замораживание», — пояснил специалист службы неотложной медицинской помощи, призывая при этом не доверять историям, описанным в научно-фантастической литературе.

«Реальность заключается в том, что когда человек, например, падает в реку и очень быстро наступает охлаждение организма, врачи могут попробовать провести длительную реанимацию, медленно согревая тело. И можем надеяться на то, что пациент восстановится с очень ограниченными последствиями или без осложнений в ряде случаев», — рассказывает врач. «Но выжить после 18-часовой остановки сердца — это действительно удивительный случай», — добавил он, напомнив, что подобные истории уже происходили как во Франции, так и в других странах.

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