Во Франции 53-летний мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца

Эта история произошла около трех недель назад на берегу реки Орб на юге Франции, но СМИ об этом стало известно только сейчас. Мужчина собирался навестить своего брата, но не дошел до него. Семья бросилась на его поиски и нашла на берегу реки без сознания, с остановкой сердца, температура его тела была 22 градуса. Врачи больницы города Безье сделали пострадавшему прямой массаж сердца. Затем мужчину перевели в больницу в Монпелье. Сердце мужчины стало биться снова после остановки длиной в 18 часов.

Как отмечают врачи, мужчина выжил именно благодаря состоянию гипотермии. «Гипотермия замедляет работу организма, и это замедление работы предотвращает последствия болезни. Это своего рода замораживание», — пояснил специалист службы неотложной медицинской помощи, призывая при этом не доверять историям, описанным в научно-фантастической литературе.