Жители Краснодара смогут оценить эффективность работы власти
КРАСНОДАР, 6 апреля, ФедералПресс. Опрос проходит на портале исполнительных органов госвласти Краснодарского края и в информационных киосках отделений Многофункциональных центров города.
КРАСНОДАР, 6 апреля, ФедералПресс. Опрос проходит на портале исполнительных органов госвласти Краснодарского края и в информационных киосках отделений Многофункциональных центров города.
Участникам исследования смогут оценить работу руководителей органов местного самоуправления краевого центра, внутригородских округов, акционерных обществ и других, сообщает
Цель данного опроса — оценить эффективность органов власти местного самоуправления по нескольким критериям. Среди них — организация транспортного обслуживания, качество дорог,
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