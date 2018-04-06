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11:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жители Краснодара смогут оценить эффективность работы власти

КРАСНОДАР, 6 апреля, ФедералПресс. Опрос проходит на портале исполнительных органов госвласти Краснодарского края и в информационных киосках отделений Многофункциональных центров города.

Участникам исследования смогут оценить работу руководителей органов местного самоуправления краевого центра, внутригородских округов, акционерных обществ и других, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Цель данного опроса — оценить эффективность органов власти местного самоуправления по нескольким критериям. Среди них — организация транспортного обслуживания, качество дорог, жилищно-коммунальными услуги.

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