Фото: Сильвия Раду высаживает цветы в центре города

«В этом году мы решили прекратить использовать государственные деньги и заплатить в два раза больше. При поддержке частного инвестора, который любит наш город, мы установим великолепные украшения, чтобы дополнительно украсить столицу на пасхальные праздники. Спасибо за ваше участие и красивый поступок!» — написала и.о. мэра в социальных сетях.