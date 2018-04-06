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11:56 (мск), источник: Publika.md

Фото: Сильвия Раду высаживает цветы в центре города

Прохожие сфотографировали Сильвию Раду, во время того, как она сажала цветы в сквере Кафедрального собора. Об этом сообщает Deschide.MD.

На фото видно, что градоначальницу сопровождает сотрудник мэрии и автомобиль муниципалитета.

Напомним, вчера Сильвия Раду сообщила, что в сквере установят современные пасхальные украшения.

«В этом году мы решили прекратить использовать государственные деньги и заплатить в два раза больше. При поддержке частного инвестора, который любит наш город, мы установим великолепные украшения, чтобы дополнительно украсить столицу на пасхальные праздники. Спасибо за ваше участие и красивый поступок!» — написала и.о. мэра в социальных сетях.

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