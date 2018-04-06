В Екатеринбурге накануне православной пасхи появились интерактивные пасхальные яйца

Раскрашены эти пасхальные яйца в стиле русской народной декоративной росписи. А установили эти атрибуты по инициативе Фонда святой Екатерины. Как рассказали в фонде, специально для проекта разработано мобильное приложение c использованием так называемой технологии дополненной реальности.

Используя это приложение, можно узнать — где именно располагаются пасхальные яйца. Дальше организаторы предлагают их отыскать, активировать и узнать интересные факты о пасхальных традициях, просмотрев видеофильм.

Порядок действий таков: сканируется QR код, располагающийся на информационной табличке около пасхального яйца, скачивается приложение «Пасха 2018», запускается, камера мобильного телефона наводится на пасхальное яйцо и можно посмотреть оригинальную анимацию, которая расскажет об одном из пяти интересных фактов о празднике.

Если найти и активировать все пасхальные яйца, можно получить уникальную открытку.