В Екатеринбурге накануне православной пасхи появились интерактивные пасхальные яйца

Раскрашены эти пасхальные яйца в стиле русской народной декоративной росписи. А установили эти атрибуты по инициативе Фонда святой Екатерины. Как рассказали в фонде, специально для проекта разработано мобильное приложение c использованием так называемой технологии дополненной реальности.
Используя это приложение, можно узнать — где именно располагаются пасхальные яйца. Дальше организаторы предлагают их отыскать, активировать и узнать интересные факты о пасхальных традициях, просмотрев видеофильм.
Порядок действий таков: сканируется QR код, располагающийся на информационной табличке около пасхального яйца, скачивается приложение «Пасха 2018», запускается, камера мобильного телефона наводится на пасхальное яйцо и можно посмотреть оригинальную анимацию, которая расскажет об одном из пяти интересных фактов о празднике.
Если найти и активировать все пасхальные яйца, можно получить уникальную открытку.
Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев: «Цель проекта Пасхальные яйца — это подарок любимому города от фонда святой Екатерины. Мы надеемся, что таким образом нам удастся привлечь внимание к одному из самых светлых праздников. Прежде всего, это касается молодежи. Приложение позволяет не просто узнать интересные факты о праздновании Пасхи, но и получить уникальную открытку, которой можно поздравить родных и близких».
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