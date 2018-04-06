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11:54 (мск), источник: Интерфакс

Чемпионат мира по танцам стартует в Челябинске

Челябинск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Чемпионат и Кубок мира по танцевальному спорту пройдет 6—8 апреля в Челябинске, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в региональном министерстве спорта.

«Соревнования стартовали в пятницу во дворце спорта “Юность” и завершатся 8 апреля. В первый день пройдет открытый Кубок губернатора Челябинской области, в нем участвуют более 1,5 спортсменов в возрасте от шести до шестидесяти лет», — рассказали в пресс-службе.

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В субботу пройдет Кубок мира в европейской программе, а в воскресенье — чемпионат мира в латиноамериканской программе (секвей).

В турнирах всех уровней примут участие спортсмены и судьи из 27 государств, в том числе из России, стран СНГ, США, Японии, Германии, Израиля, Южной Кореи, Украины и других.

«Челябинск впервые принимает мировой танцевальный чемпионат. Ранее в России он проходил только в столичных городах. За право проведения мы конкурировали с городами Польши, Австралии и Израиля», — рассказали в пресс-службе.

Церемонию официального открытия чемпионата, которая состоится вечером в субботу, возглавят директор профессионального дивизиона всемирной федерации танцевального спорта Верена Сулек и президент российской федерации танцевального спорта «Профессионал» Александр Мельников.

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