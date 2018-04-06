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11:48 (мск), источник: АиФ Уфа

В уфимском парке имени Якутова установили новые скульптуры

Здесь продолжаются работы по благоустройству.

В Уфе на главное аллее в парке имени Якутова установили две новые скульптуры — двух подружек и мальчика с планером. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здесь продолжают появляться скульптуры созданные по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия.

Напомним, кроме установки арт-объектов, в парке имени Ивана Якутова в текущем году планируется реконструировать весь общепит и парк аттракционов.

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