В уфимском парке имени Якутова установили новые скульптуры
Здесь продолжаются работы по благоустройству.
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Здесь продолжаются работы по благоустройству.
В Уфе на главное аллее в парке имени Якутова установили две новые скульптуры — двух подружек и мальчика с планером. Об этом сообщили в
Здесь продолжают появляться скульптуры созданные по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия.
Напомним, кроме установки
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