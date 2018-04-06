В Ростове добровольцев привлекут к тушению пожаров

«Добровольцы первыми обнаруживают возгорание, информируют об этом пожарных и принимают меры по локализации огня. Их оснащение, обучение и обеспечение — одно из важных направлений в борьбе с природными пожарами на территории Ростовской области», — приводятся в тексте слова директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова.