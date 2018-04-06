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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове добровольцев привлекут к тушению пожаров

По информации правительства Ростовской области, в регионе организована деятельность 453 добровольных пожарных дружин, куда входят 10 тыс. человек.

«Добровольцы первыми обнаруживают возгорание, информируют об этом пожарных и принимают меры по локализации огня. Их оснащение, обучение и обеспечение — одно из важных направлений в борьбе с природными пожарами на территории Ростовской области», — приводятся в тексте слова директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова.

В середине апреля пройдут областные пожарно-тактические учения, где отработают взаимодействие сил и средств, привлекаемых к обнаружению и тушению природных пожаров.

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