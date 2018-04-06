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11:50 (мск), источник: VLADNEWS

Станцию «Моргородок» во Владивостоке перекроют 9 апреля

Регулировать временное перекрытие дороги на этом участке будут сотрудники ГИБДД.

Источник: VLADNEWS

9 апреля, в связи с ремонтом перекроют железнодорожный переезд на станции «Моргородок» и частично автодорогу на Военном Шоссе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

С 7:00 понедельника, 9 апреля, до 7:00 вторника, 10 апреля, во Владивостоке будет закрыт железнодорожный переезд в районе станции «Моргородок». Перекрытие запланировано в связи с ремонтом железнодорожного полотна. Движение автотранспорта на период закрытия переезда будет осуществляться по графику в сопровождении сигналистов ОАО «РЖД».

Также 9 апреля в 9:00 начнется ремонт железнодорожного моста над автомобильной дорогой в районе дома № 46 на Военном Шоссе. Регулировать временное перекрытие дороги на этом участке будут сотрудники ГИБДД. Это вызвано тем, что здесь вероятно осыпание балласта на автодорогу.

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