Лед на реке Иня треснул в Новосибирской области

Спасатели ГУ МЧС по НСО предупреждает об опасности выхода на новосибирские водоемы. Лед практически на всех реках уже начал разрушаться, стал тоньше, по нему пошли трещины.

«Это нормальное явление, которое происходит на всех акваториях весной. В настоящее время на реке Иня процессы разрушения льда более выражены, в том числе, из-за повышения уровня воды, вызванного сбросами с Беловской ГЭС. Полноводность реки чуть увеличивается, что вызывает небольшой подъем льда, который естественно начинает ломаться», — сообщил VN.ru начальник отдела мониторинга и прогнозирования Центра ГО и ЧС региона Петр Степанов.

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В ведомстве сообщили, что вскоре ночные минусовые температуры будут сменяться дневными плюсовыми, и тогда ледостав начнет нарушаться стремительно, выход на разрушающийся лед небезопасен. Так, в ночь на субботу температура достигнет 0, -2 градусов, днем 7 апреля потеплеет до +5 градусов. В пасхальную ночь 8 апреля и последующим днем ожидается точно такой же температурный режим.

Вскрытие рек и ледоход в нынешнем году ожидаются в середине апреля — в сроки, близкие к многолетним.