В Пермском крае наказали женщину, мешающую спать соседям

«Ночью в своей квартире женщина вела себя шумно, а все просьбы соседних жильцов прекратить шум, женщина отвечала агрессивно, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Соседи громкоголосой дамы не выдержали и написали заявление участковому».

Полицейский составил протокол и передал его в мировой суд. Судья оштрафовал гражданку на 2 тысячи рублей, однако оплачивать штраф женщина не стала. За уклонение от наказания пристав-исполнитель составил еще один протокол, на этот раз шумная жительница получила наказание 20 часов обязательных работ и будет бесплатно трудиться на благо родного села.