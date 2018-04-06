В Пермском крае наказали женщину, мешающую спать соседям
Штраф она оплачивать не стала, теперь будет трудиться на благо района.
Штраф она оплачивать не стала, теперь будет трудиться на благо района.
Шумную жительницу села Коса осудили за то, что ночью мешала спать соседям.
«Ночью в своей квартире женщина вела себя шумно, а все просьбы соседних жильцов прекратить шум, женщина отвечала агрессивно, — сообщили в
Полицейский составил протокол и передал его в мировой суд. Судья оштрафовал гражданку на 2 тысячи рублей, однако оплачивать штраф женщина не стала. За уклонение от наказания
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