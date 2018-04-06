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12:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае наказали женщину, мешающую спать соседям

Штраф она оплачивать не стала, теперь будет трудиться на благо района.

Шумную жительницу села Коса осудили за то, что ночью мешала спать соседям.

«Ночью в своей квартире женщина вела себя шумно, а все просьбы соседних жильцов прекратить шум, женщина отвечала агрессивно, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Соседи громкоголосой дамы не выдержали и написали заявление участковому».

Полицейский составил протокол и передал его в мировой суд. Судья оштрафовал гражданку на 2 тысячи рублей, однако оплачивать штраф женщина не стала. За уклонение от наказания пристав-исполнитель составил еще один протокол, на этот раз шумная жительница получила наказание 20 часов обязательных работ и будет бесплатно трудиться на благо родного села.

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