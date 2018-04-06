ГАИ будет работать в усиленном режиме на Пасху

Особое внимание Госавтоинспекция уделит контролю соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов, а также физическому состоянию участников дорожного движения. В связи с увеличением интенсивности движения на загородных дорогах, а также нестабильными погодными условиями, которые прогнозируются на праздники, ГАИ настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Необходимо также обеспечить безопасную перевозку детей, все пассажиры должны быть пристегнуты.