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12:22 (мск), источник: БЕЛТА

ГАИ будет работать в усиленном режиме на Пасху

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня и в выходные дни, на которых православные верующие Беларуси отмечают Пасху, Госавтоинспекция будет работать в усиленном варианте. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

Источник: БЕЛТА

«Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения», — подчеркнули в МВД.

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Особое внимание Госавтоинспекция уделит контролю соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов, а также физическому состоянию участников дорожного движения. В связи с увеличением интенсивности движения на загородных дорогах, а также нестабильными погодными условиями, которые прогнозируются на праздники, ГАИ настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Необходимо также обеспечить безопасную перевозку детей, все пассажиры должны быть пристегнуты.

Пешеходам и велосипедистам ГАИ рекомендует проявлять повышенное внимание при участии в дорожном движении, избегать выхода на проезжую часть, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

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