Работникам воронежских кладбищ не выплачивали отпускные и выходные пособия

Так, по данным ведомства, в 2017 году руководство автобазы администрации Воронежа и «Администрация городских кладбищ» не вовремя выплачивали своим сотрудникам отпускные и выходные пособия. Кроме того, в городском архиве и учреждении «Безопасный город» предоставляли неверные сведения в службу занятости о свободных вакансиях.