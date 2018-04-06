Работникам воронежских кладбищ не выплачивали отпускные и выходные пособия
Прокуратура Воронежа в ходе инспекции обнаружила многочисленные нарушения трудового законодательства в 8 муниципальных учреждениях.
Прокуратура Воронежа в ходе инспекции обнаружила многочисленные нарушения трудового законодательства в 8 муниципальных учреждениях.
Так, по данным ведомства, в 2017 году руководство автобазы администрации Воронежа и «Администрация городских кладбищ» не вовремя выплачивали своим сотрудникам отпускные и выходные пособия. Кроме того, в городском архиве и учреждении «Безопасный город» предоставляли неверные сведения в службу занятости о свободных вакансиях.
В общей сложности, специалисты выявили нарушения в 8 организациях, их руководителям были внесены представления об устранении нарушений, виновные будут привлечены к административной ответственности.
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