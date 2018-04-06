7 апреля в Советском районе пройдет рейд по незаконной торговле мясом

Сотрудники Комитета госветнадзора совместно с администрацией Советского района 7 апреля 2018 года проведут рейд по местам незаконной торговли животноводческой продукции.

Рейд состоится в Советском районе. Его цель — контроль за незаконным оборотом животноводческой продукции и пресечение несанкционированной торговли (в том числе водными биологическими ресурсами).