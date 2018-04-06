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12:18 (мск), источник: Нижегородская правда

7 апреля в Советском районе пройдет рейд по незаконной торговле мясом

Цель мероприятия-контроль за незаконным оборотом животноводческой продукции.

Сотрудники Комитета госветнадзора совместно с администрацией Советского района 7 апреля 2018 года проведут рейд по местам незаконной торговли животноводческой продукции.

Рейд состоится в Советском районе. Его цель — контроль за незаконным оборотом животноводческой продукции и пресечение несанкционированной торговли (в том числе водными биологическими ресурсами).

В отношении лиц, допустивших нарушения, будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

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