7 апреля в Советском районе пройдет рейд по незаконной торговле мясом
Цель
Цель
Сотрудники Комитета госветнадзора совместно с администрацией Советского района 7 апреля 2018 года проведут рейд по местам незаконной торговли животноводческой продукции.
Рейд состоится в Советском районе. Его цель — контроль за незаконным оборотом животноводческой продукции и пресечение несанкционированной торговли (в том числе водными биологическими ресурсами).
В отношении лиц, допустивших нарушения, будут составлены протоколы об административных правонарушениях.
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