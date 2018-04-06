Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что набирает вес ради роли в новом фильме. Об этом сообщает Daily Mail.
Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что набирает вес ради роли в новом фильме. Об этом сообщает Daily Mail.
35-летняя героиня драмы «Дьявол носит Prada» опубликовала видео своей тренировки в спортзале в доказательство того, что лишние килограммы нужны ей исключительно для съемок.
Кроме того, Хэтэуэй оставила послание под роликом в своем Instagram, предвидя возмущения своей внешностью.
Я успешно набираю вес для новой кинороли. Для всех, кто собирается пристыдить меня в ближайшие месяцы — это ваши проблемы, а не мои. Всем мир!
Энн Хэтэуэй — американская актриса, певица и продюсер. Была награждена премиями «Эмми», «Золотой глобус», «Премией Гильдии киноактеров США», «BAFTA» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в
В феврале неизвестные хакеры слили в сеть интимные снимки Хэтэуэй. Фотографии были опубликованы на форуме The Fappening. На некоторых снимках она запечатлена в обществе обнаженного мужчины, предположительно ее мужа — актера Адама Шульмана. Судя по всему, откровенные фотографии были сделаны во время отдыха и совместных походов в ванну.
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