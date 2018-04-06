Роспотребнадзор: «Макдональдс» обязан маркировать продукцию, реализуемую через «МакАвто»

Как сообщается в пятницу на сайте московсткого управления Роспотребнадзора, штраф выписан за отсутствие на данной продукции необходимой маркировки.
По данным ведомства, сеть обязана предоставлять декларацию о соответствии на свою продукцию, реализуемую через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», а также сопровождать продукцию маркировкой с информацией о дате изготовления продукта, условиях его хранения, рекомендациях и ограничениях по его использованию или приготовлению, однако этого не сделала. За нарушения ведомство назначило «Макдональдс» штраф в размере 550 тыс. руб. Сеть оспорила данное решение в Арбитражном суде Москвы, однако суд признал требования управления законными. «Арбитражным судом города Москвы отказано ООО “Макдональдс” в удовлетворении заявленных требований, поддержана позиция управления Роспотребнадзора по городу Москва и административный штраф в сумме 550 000 руб. оставлен в силе», — говорится в сообщении.
Декларированию соответствия не подлежит продукция предприятий, реализуемая в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общественного питания, но это не распространяется на реализацию «Макдональдсом» продукции через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», отметили в ведомстве.
Нарушения в работе «Макдональдс» были выявлены сотрудниками управления по результатам плановой выездной проверки. Роспотребнадзор начал проводить проверку ресторанов сети впервые с 2012 года в декабре прошлого года.
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