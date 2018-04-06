Роспотребнадзор: «Макдональдс» обязан маркировать продукцию, реализуемую через «МакАвто»

По данным ведомства, сеть обязана предоставлять декларацию о соответствии на свою продукцию, реализуемую через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», а также сопровождать продукцию маркировкой с информацией о дате изготовления продукта, условиях его хранения, рекомендациях и ограничениях по его использованию или приготовлению, однако этого не сделала. За нарушения ведомство назначило «Макдональдс» штраф в размере 550 тыс. руб. Сеть оспорила данное решение в Арбитражном суде Москвы, однако суд признал требования управления законными. «Арбитражным судом города Москвы отказано ООО “Макдональдс” в удовлетворении заявленных требований, поддержана позиция управления Роспотребнадзора по городу Москва и административный штраф в сумме 550 000 руб. оставлен в силе», — говорится в сообщении.