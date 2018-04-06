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16:03 (мск), источник: ТАСС

В Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки

По словам специалистов, животные просыпаются, когда в регионе их проживания устанавливается устойчивая теплая погода.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Обитающие в Ленинградском зоопарке сурки проснулись после зимней спячки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе учреждения.

«Сурки проснулись вчера — тепло стало», — сказали в зоопарке.

В зоопарке Петербурга живут три степных сурка, подаренных летом прошлого года губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко — их зовут Ижорик, Отрада и Августина. Ижорик и Августина создали пару и зимний сезон провели во сне в своей норе.

«В домике они спят, он у нас заткнут сеном. Они разрывают его и выходят. Пока только пару раз показали мордочку», — рассказали в пресс-службе.

Отрада живет в отделе контактных животных, она также находилась в спячке и проснулась ранее, но поскольку помещение теплое, «по ней сложно судить [о наступлении весны]», сказали в зоопарке.

Как ранее пояснили специалисты учреждения, сурки просыпаются, когда им подсказывает природа, то есть когда в регионе их проживания устанавливается теплая погода. 5 апреля в Петербурге столбик термометра днем поднимался до 15 градусов. Как подтвердил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов, в Петербурге уже утвердилась весна. «Да, она пришла, еще будут колебания температуры, но она будет плюсовой», — сказал он.

О зоопарке

Ленинградский зоопарк, расположенный в центре города недалеко от Петропавловской крепости, в настоящее время является домом для почти 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков планеты. Для посетителей он доступен круглый год: в летний период большинство экспозиций размещается в уличных вольерах, на зиму все теплолюбивые животные переводятся в крытые отапливаемые помещения, где их также могут увидеть все желающие.

Зоопарк основал в 1865 году как частный зверинец голландец прусского подданства Юлиус Гебгардт и содержал его на свои средства. В государственное владение учреждение перешло после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды — в блокадную зиму 1941−1942 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, было решено не переименовывать зоопарк и оставить его старое название — Ленинградский.

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