На уборку новосибирских дорог вышли пылесосы и поливальные машины
Дорожники уже вывезли из города 1072 тонны грязи.
Дорожники уже вывезли из города 1072 тонны грязи.
Предвестников весны в Новосибирске становится все больше. Вот и дороги города уже убирают соответствующей сезону техникой, как ее официально называют — летнеподметальная.
— Для уборки дорог используются 60 механизированных
Дорожники уже вывезли 1072 тонны грязи, а также вскрыли и прочистили 1 873 дождеприемника. Продолжается очистка тротуаров, дорожных знаков и ограждений.
Сегодня работы шли на площади инженера Будагова, улицах Фабричной, Красном проспекте, Кошурникова, Большевистской, Станционной, Петухова, Северном проезде, Бердском шоссе, дамбе Сухого лога и других магистральных и второстепенных улицах города.
Напомним, на днях в город доставили двадцать машин для борьбы с пылью. Больше всего пришло
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