На уборку новосибирских дорог вышли пылесосы и поливальные машины

Предвестников весны в Новосибирске становится все больше. Вот и дороги города уже убирают соответствующей сезону техникой, как ее официально называют — летнеподметальная.

— Для уборки дорог используются 60 механизированных подметально-уборочных комплексов типа «Бродвей», «Скандия», десять подметально-вакуумных и 94 поливомоечные машины, — рассказывают в пресс-службе мэрии города.

Дорожники уже вывезли 1072 тонны грязи, а также вскрыли и прочистили 1 873 дождеприемника. Продолжается очистка тротуаров, дорожных знаков и ограждений.

Сегодня работы шли на площади инженера Будагова, улицах Фабричной, Красном проспекте, Кошурникова, Большевистской, Станционной, Петухова, Северном проезде, Бердском шоссе, дамбе Сухого лога и других магистральных и второстепенных улицах города.