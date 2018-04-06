Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:23 (мск), источник: Комсомольская правда

На уборку новосибирских дорог вышли пылесосы и поливальные машины

Дорожники уже вывезли из города 1072 тонны грязи.

Предвестников весны в Новосибирске становится все больше. Вот и дороги города уже убирают соответствующей сезону техникой, как ее официально называют — летнеподметальная.

— Для уборки дорог используются 60 механизированных подметально-уборочных комплексов типа «Бродвей», «Скандия», десять подметально-вакуумных и 94 поливомоечные машины, — рассказывают в пресс-службе мэрии города.

Дорожники уже вывезли 1072 тонны грязи, а также вскрыли и прочистили 1 873 дождеприемника. Продолжается очистка тротуаров, дорожных знаков и ограждений.

Сегодня работы шли на площади инженера Будагова, улицах Фабричной, Красном проспекте, Кошурникова, Большевистской, Станционной, Петухова, Северном проезде, Бердском шоссе, дамбе Сухого лога и других магистральных и второстепенных улицах города.

Напомним, на днях в город доставили двадцать машин для борьбы с пылью. Больше всего пришло подметально-уборочных вакуумных машин City Fante — десять штук, они предназначены как для летней, так и зимней уборки дорог. Работать эти машины могут при температуре воздуха от минус 35 до плюс 50 градусов (подробнее).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как добраться до Санкт-Петербурга из Москвы: маршрут болельщика к ЧМ-2018
Куда пойти учиться - тракторист
Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль
СМИ: русским морякам на Украине дадут 15 суток ареста
Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами
Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
Грудь волчицы на логотипе футбольного клуба подвергли цензуре
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь