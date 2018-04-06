В Челябинской области подтопило часть дороги от Урала к М-5
Три участка автомобильной дороги на подъезде от поселка Урал к федеральной трассе М-5 в Челябинской области залило талой водой. Водителей просят быть внимательными при выборе пути.
Три участка автомобильной дороги на подъезде от поселка Урал к федеральной трассе М-5 в Челябинской области залило талой водой. Водителей просят быть внимательными при выборе пути.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на автомобильной дороге Поселок Урал — Дача — автодорога М-5 Урал
Подтоплены три участка — 514, 815 и 671 километры. Проезд автомобильного транспорта по этим участкам обеспечен. Специалисты в регулярном режиме проводят очистку трубы.
В случае возникновение проблем можно позвонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы 237−88−92.
Дорожники также напоминают, что 6 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильное отложение мокрого снега на проводах, гололед.
В воскресенье, 8 апреля, ожидаются снегопады в северной и
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