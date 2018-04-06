В Челябинской области подтопило часть дороги от Урала к М-5

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на автомобильной дороге Поселок Урал — Дача — автодорога М-5 Урал из-за перемерзания русла реки и ледяных отложений в теле трубы образовался перелив воды.

Подтоплены три участка — 514, 815 и 671 километры. Проезд автомобильного транспорта по этим участкам обеспечен. Специалисты в регулярном режиме проводят очистку трубы.

В случае возникновение проблем можно позвонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы 237−88−92.

Дорожники также напоминают, что 6 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильное отложение мокрого снега на проводах, гололед.