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13:31 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области подтопило часть дороги от Урала к М-5

Три участка автомобильной дороги на подъезде от поселка Урал к федеральной трассе М-5 в Челябинской области залило талой водой. Водителей просят быть внимательными при выборе пути.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на автомобильной дороге Поселок Урал — Дача — автодорога М-5 Урал из-за перемерзания русла реки и ледяных отложений в теле трубы образовался перелив воды.

Подтоплены три участка — 514, 815 и 671 километры. Проезд автомобильного транспорта по этим участкам обеспечен. Специалисты в регулярном режиме проводят очистку трубы.

В случае возникновение проблем можно позвонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы 237−88−92.

Дорожники также напоминают, что 6 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильное отложение мокрого снега на проводах, гололед.

В воскресенье, 8 апреля, ожидаются снегопады в северной и горно-заводской зонах области. Всем водителям транспортных средств советуют быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами.

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