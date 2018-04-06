УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На Пасху в Башкирии резко испортится погода. Как сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля погоду на территории республики будет определять фронтальный раздел, смещающийся с северо-западных районов России.