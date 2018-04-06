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13:33 (мск), источник: ИА Башинформ

На Пасху в Башкирии резко испортится погода

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На Пасху в Башкирии резко испортится погода. Как сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля погоду на территории республики будет определять фронтальный раздел, смещающийся с северо-западных районов России.

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Ожидается дождь, переходящий в снег, и мокрый снег различной интенсивности, слабый гололед, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер порывистый до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4, днем +1,+6 градусов.

С началом новой недели, в понедельник 9 апреля интенсивность атмосферных явлений ослабнет, температурный фон существенно не изменится.

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