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16:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по трем участкам дорожной сети Ростова ограничили до конца года

Движение по трем участкам дорожной сети в центре Ростова-на-Дону ограничили до конца года.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает городской департамент автодорог, до 31 декабря 2018 года продлено введенное 27 декабря 2017 года ограничение движения транспорта и пешеходов на участке улицы Шаумяна от дома № 3 до переулка Братского, которое ранее предполагалось снять 1 мая.

На это же время ограничили движение пешеходов по западной стороне переулка Братского между улицами Большой Садовой и Шаумяна, а также по Большой Садовой от дома № 16 до переулка Братского.

Ограничения связаны с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание редакции газеты “Приазовский край”».

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