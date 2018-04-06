Движение по трем участкам дорожной сети Ростова ограничили до конца года

Как сообщает городской департамент автодорог, до 31 декабря 2018 года продлено введенное 27 декабря 2017 года ограничение движения транспорта и пешеходов на участке улицы Шаумяна от дома № 3 до переулка Братского, которое ранее предполагалось снять 1 мая.

На это же время ограничили движение пешеходов по западной стороне переулка Братского между улицами Большой Садовой и Шаумяна, а также по Большой Садовой от дома № 16 до переулка Братского.