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14:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области открылась регистрация на 22 площадки «Тотального диктанта»

Кроме областного центра в акции поучаствуют Кашира, Новая Усмань, Новохоперск и Репьевка.

Источник: РИА "Воронеж"

Регистрация на площадки «Тотального диктанта» открылась в Воронеже и области в среду, 4 апреля. В этом году жители региона смогут написать диктант в 22 местах.

В Воронеже акция пройдет на 16 площадках, среди которых сити-парк «Град», три корпуса ВГУ, библиотека имени Никитина, Информационный центр по атомной энергии, Дом молодежи, Дом журналистов и другие. Также к образовательному флешмобу присоединятся жители районов Воронежской области — площадки «Тотального диктанта» откроются в поселке Отрадном, селе Новая Усмань, Новохоперске, Репьевке и селе Каширском. Выбрать одну из площадок можно на официальном сайте проекта.

Чтобы зарегистрироваться на участие в акции на одной из площадок, нужно зайти на страницу Воронежа, выбрать подходящее место, нажать кнопку «Зарегистрироваться», ввести свои личные данные и следовать дальнейшим инструкциям сайта. На некоторых площадках с собой необходимо будет взять паспорт, чтобы пройти через пост охраны.

Международная акция проверки грамотности «Тотальный диктант» пройдет в городах России и мира в субботу, 14 апреля. Воронеж присоединится к образовательному флешмобу в седьмой раз. Автором текста диктанта в 2018 году стала писательница Гузель Яхина.

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