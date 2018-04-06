В Воронежской области открылась регистрация на 22 площадки «Тотального диктанта»
Кроме областного центра в акции поучаствуют Кашира, Новая Усмань, Новохоперск и Репьевка.
Кроме областного центра в акции поучаствуют Кашира, Новая Усмань, Новохоперск и Репьевка.
Регистрация на площадки «Тотального диктанта» открылась в Воронеже и области в среду, 4 апреля. В этом году жители региона смогут написать диктант в 22 местах.
В Воронеже акция пройдет на 16 площадках, среди которых
Чтобы зарегистрироваться на участие в акции на одной из площадок, нужно зайти на страницу Воронежа, выбрать подходящее место, нажать кнопку «Зарегистрироваться», ввести свои личные данные и следовать дальнейшим инструкциям сайта. На некоторых площадках с собой необходимо будет взять паспорт, чтобы пройти через пост охраны.
Международная акция проверки грамотности «Тотальный диктант» пройдет в городах России и мира в субботу, 14 апреля. Воронеж присоединится к образовательному флешмобу в седьмой раз. Автором текста диктанта в 2018 году стала писательница Гузель Яхина.
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