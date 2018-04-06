В Витебске строители спасли молодую мать от дебошира с ножом
Мужчина приставил нож к горлу женщины, которая вышла на прогулку с детьми.
Мужчина приставил нож к горлу женщины, которая вышла на прогулку с детьми.
Двое строителей в Витебске задержали пьяного вооруженного ножом мужчину, который напал на молодую женщину с двумя детьми. Это произошло во дворе одного из домов по улице Максима Горького около двух часов дня 31 марта.
— Женщина с детьми вышла на прогулку. К ней подскочил мужчина, схватил за капюшон и приставил к горлу нож, при этом крича
Мужчина — житель этого же дома. Незадолго до того, как напасть на женщину, он подходил к строителям и предъявлял им странные претензии.
— После того, как пострадавшая женщина вызвала милицию, из дома выскочила мать дебошира и попыталась спрятать нож, но у нее это не получилось, — рассказал Виталий Сапроненко.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту злостного хулиганства. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
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