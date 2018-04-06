Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
Показан необычный танк Украины из разных деталей
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Витебске строители спасли молодую мать от дебошира с ножом

Мужчина приставил нож к горлу женщины, которая вышла на прогулку с детьми.

Двое строителей в Витебске задержали пьяного вооруженного ножом мужчину, который напал на молодую женщину с двумя детьми. Это произошло во дворе одного из домов по улице Максима Горького около двух часов дня 31 марта.

Читайте также
Житель Речицы пытался молотком убить таксиста

— Женщина с детьми вышла на прогулку. К ней подскочил мужчина, схватил за капюшон и приставил к горлу нож, при этом крича что-то невразумительное. Это увидел рабочий, который ремонтировал фасад дома. Он подскочил к дебоширу, выбил у него из рук нож. На помощь рабочему подоспел его товарищ, вдвоем они скрутили хулигана и удерживали его до прибытия ОМОНа, — рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчина — житель этого же дома. Незадолго до того, как напасть на женщину, он подходил к строителям и предъявлял им странные претензии.

— После того, как пострадавшая женщина вызвала милицию, из дома выскочила мать дебошира и попыталась спрятать нож, но у нее это не получилось, — рассказал Виталий Сапроненко.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту злостного хулиганства. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как добраться до Санкт-Петербурга из Москвы: маршрут болельщика к ЧМ-2018
Куда пойти учиться - тракторист
Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль
СМИ: русским морякам на Украине дадут 15 суток ареста
Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами
Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
Грудь волчицы на логотипе футбольного клуба подвергли цензуре
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь