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13:35 (мск), источник: Популярная механика

Космоплан VSS Unity совершил первый полет с включением ракетного двигателя

Компания Virgin Galactic провела первый тестовый полет суборбитального космоплана класса SpaceShipTwo с включением двигателя после крушения корабля в 2014 году, когда погиб один из двух пилотов.

Источник: Популярная механика

Космоплан под названием VSS Unity стартовал с аэродрома в пустыне Мохаве (Mojave Air and Space Port), неся на борту самолет CMS Eve, передает Engadget. Кораблем управляли два летчика-испытателя.

Это серьезный шаг, предпринятый Virgin Galactic, космоплан которой в 2014 году потерпел крушение, в результате чего погиб один из двух пилотов. После этого компания осуществляла ряд испытаний в режима планирования и теперь — спустя 4 года — выполнила первый тестовый полет корабля класса SpaceShipTwo с включением двигателя (это в общей сложности пятый полет, однако первый после трагедии).

Кроме того, компания также опубликовала ролик, демонстрирующий тестовый полет. На видео заметно, как VSS Unity отделяется от самолета-носителя WhiteKnightTwo и, используя реактивный двигатель в течение 30 секунд, ускоряется до 1,87 Маха и набирает высоту около 25,7 км.

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