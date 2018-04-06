Космоплан VSS Unity совершил первый полет с включением ракетного двигателя

Космоплан под названием VSS Unity стартовал с аэродрома в пустыне Мохаве (Mojave Air and Space Port), неся на борту самолет CMS Eve, передает Engadget. Кораблем управляли два летчика-испытателя.
Это серьезный шаг, предпринятый Virgin Galactic, космоплан которой в 2014 году потерпел крушение, в результате чего погиб один из двух пилотов. После этого компания осуществляла ряд испытаний в режима планирования и теперь — спустя 4 года — выполнила первый тестовый полет корабля класса SpaceShipTwo с включением двигателя (это в общей сложности пятый полет, однако первый после трагедии).
Кроме того, компания также опубликовала ролик, демонстрирующий тестовый полет. На видео заметно, как VSS Unity отделяется от самолета-носителя WhiteKnightTwo и, используя реактивный двигатель в течение 30 секунд, ускоряется до 1,87 Маха и набирает высоту около 25,7 км.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.