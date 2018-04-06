Космоплан VSS Unity совершил первый полет с включением ракетного двигателя

Это серьезный шаг, предпринятый Virgin Galactic, космоплан которой в 2014 году потерпел крушение, в результате чего погиб один из двух пилотов. После этого компания осуществляла ряд испытаний в режима планирования и теперь — спустя 4 года — выполнила первый тестовый полет корабля класса SpaceShipTwo с включением двигателя (это в общей сложности пятый полет, однако первый после трагедии).