Женщина продала сына Илью-Люцифера за 20 тысяч долларов
В Москве задержали женщину, пытавшуюся продать своего сына
В Москве задержали женщину, пытавшуюся продать своего сына
По данным Следственного комитета, женщина проживает в Казахстане. Еще в прошлом году она разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своего годовалого сына. Там же она указала сумму материальной компенсации со стороны усыновителей — 20 тысяч долларов.
На объявление о продаже
В отношении гражданки Казахстана возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В ходе расследования следователи направят запрос на ее родину для установления и допроса биологического отца мальчика.
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