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14:47 (мск), источник: НИА Красноярск

Торговые центры региона оказались опасными для посетителей

Сотрудники краевого ГУ МЧС из 1021 торговых центров Красноярского края проверили 643. В результате из осмотренных объектов 356 зданий оказались с нарушениями пожарной безопасности.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в ведомстве, основными нарушениями в ТЦ стали плохое состояние пожарных выходов и эвакуационных путей, отсутствие или неисправность пожарной сигнализации, а также в заведениях не было огнетушителей.

Спасатели завершат проверки до 16 апреля этого года. По итогам рейдов сотрудники МЧС подготовят заключения по фактам выявленных нарушений и направят их в правоохранительные органы.

Сейчас, в частности, в Красноярске проходят массовые эвакуации из мест общественного пребывания. Вчера мы рассказывали про эвакуацию людей из здания администрации города.

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