Торговые центры региона оказались опасными для посетителей

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в ведомстве, основными нарушениями в ТЦ стали плохое состояние пожарных выходов и эвакуационных путей, отсутствие или неисправность пожарной сигнализации, а также в заведениях не было огнетушителей.

Спасатели завершат проверки до 16 апреля этого года. По итогам рейдов сотрудники МЧС подготовят заключения по фактам выявленных нарушений и направят их в правоохранительные органы.