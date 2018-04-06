Падающие звезды смогут увидеть жители Урала через две недели
22 апреля над планетой пройдет метеорный поток Лириды. Правда, по словам ученых обсерватории УрФУ, его интенсивность будет невелика, примерно около двух десятков метеоров в час.
22 апреля над планетой пройдет метеорный поток Лириды. Правда, по словам ученых обсерватории УрФУ, его интенсивность будет невелика, примерно около двух десятков метеоров в час.
Человеческий глаз воспримет это так, словно в небе падает одна маленькая звезда. Наблюдать за этим событием лучше всего находясь за городом. А чуть ранее — 18 апреля — красивый астрономический пейзаж составят тонкая Луна в окружении двух ярких рассеянных звездных скоплений Плеяды и Гиады, а также ярчайшей планеты Венеры.
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