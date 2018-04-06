Падающие звезды смогут увидеть жители Урала через две недели

Человеческий глаз воспримет это так, словно в небе падает одна маленькая звезда. Наблюдать за этим событием лучше всего находясь за городом. А чуть ранее — 18 апреля — красивый астрономический пейзаж составят тонкая Луна в окружении двух ярких рассеянных звездных скоплений Плеяды и Гиады, а также ярчайшей планеты Венеры.