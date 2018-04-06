На Южном Урале стартовала акция «Здоровый апрель»

Источник: РИА "Новости"

Челябинская область присоединилась к акции «Здоровый апрель», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального минздрава.

Всемирный день здоровья отметят южноуральцы в субботу, 7 апреля. На протяжении месяца в регионе будут проходить спортивные мероприятия, круглые столы и занятия в школах, направленные на обсуждение составляющих здорового образа жизни.

«В 2018 голу Всемирный день здоровья посвящён тематике всеобщего охвата услугами здравоохранения и проводится под девизом “Здоровье для всех”. Цель праздника — привлечь внимание к вопросам рисков для здоровья населения и предпринять меры по их устранению», — отмечают в минздраве.

Акция объединит не только врачей, но и движение волонтёров-медиков. А течение апреля в образовательных организациях пройдут специальные лекции о здоровом образе жизни, брейн-ринги для учащихся, а также спортивные состязания и флешмобы.

Отметим, что в мае на площади Революции в Челябинске начнёт работу профилактическая площадка «Территория здоровья», на которой все желающие смогут пройти целый ряд обследований и получить консультации врачей.