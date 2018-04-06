На Южном Урале стартовала акция «Здоровый апрель»
Южноуральцам ещё раз напомнят о внимательном отношении к здоровью.
Южноуральцам ещё раз напомнят о внимательном отношении к здоровью.
Челябинская область присоединилась к акции «Здоровый апрель», сообщили «АиФ-Челябинск» в
Всемирный день здоровья отметят южноуральцы в субботу, 7 апреля. На протяжении месяца в регионе будут проходить спортивные мероприятия, круглые столы и занятия в школах, направленные на обсуждение составляющих здорового образа жизни.
«В 2018 голу Всемирный день здоровья посвящён тематике всеобщего охвата услугами здравоохранения и проводится под девизом “Здоровье для всех”. Цель праздника — привлечь внимание к вопросам рисков для здоровья населения и предпринять меры по их устранению», — отмечают в минздраве.
Акция объединит не только врачей, но и движение
Отметим, что в мае на площади Революции в Челябинске начнёт работу профилактическая площадка «Территория здоровья», на которой все желающие смогут пройти целый ряд обследований и получить консультации врачей.
Кстати, ситуация по гриппу и ОРВИ в Челябинской области остаётся предэпидемическоской.
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