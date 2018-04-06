Жители Уфы узнали свой ВИЧ-статус
Жители Уфы прошли
Жители Уфы прошли
В рамках акции «Узнай свой ВИЧ-статус» 170 человек прошли обследование. Прием анализов проводился специалистами республиканского Центра СПИД на площадке
За 2017 год в Башкирии зарегистрировано почти 3 тысячи новых случаев
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