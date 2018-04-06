Жители Уфы узнали свой ВИЧ-статус

В рамках акции «Узнай свой ВИЧ-статус» 170 человек прошли обследование. Прием анализов проводился специалистами республиканского Центра СПИД на площадке ВДНХ-Экспо. Экспресс-тестирование полностью анонимно, с каждым обратившимся проведена консультация.

За 2017 год в Башкирии зарегистрировано почти 3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди них половым путем заразились 74%, через кровь — 25,1%, при рождении — 0,9%. Основной возраст зараженных — 31−40 лет.