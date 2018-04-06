Проверку отремонтированных дорог начали в Нижегородской области
Проверяются дороги, отремонтированные в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в минувшем году.
Проверяются дороги, отремонтированные в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в минувшем году.
Инспекционные проверки качества дорог, отремонтированных в 2017 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», начались в Нижегородской области. Об этом сообщает
Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение дано главой региона Глебом Никитиным.
В инспекционной проверке принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, представители ГИБДД, регионального штаба ОНФ, а также подрядной организации «Борское дорожное и
Были проверены два участка автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Их общая протяженность составила более четырех километров. Стоимость ремонтных работ превысила 62 млн рублей.
По итогам проверки Вадим Власов поручил подрядчикам в течение недели устранить выявленные дорожные дефекты.
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