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14:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Проверку отремонтированных дорог начали в Нижегородской области

Проверяются дороги, отремонтированные в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в минувшем году.

Инспекционные проверки качества дорог, отремонтированных в 2017 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», начались в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение дано главой региона Глебом Никитиным.

В инспекционной проверке принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, представители ГИБДД, регионального штаба ОНФ, а также подрядной организации «Борское дорожное и ремонтно-строительное предприятие».

Были проверены два участка автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Их общая протяженность составила более четырех километров. Стоимость ремонтных работ превысила 62 млн рублей.

По итогам проверки Вадим Власов поручил подрядчикам в течение недели устранить выявленные дорожные дефекты.

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