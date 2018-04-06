Проверку отремонтированных дорог начали в Нижегородской области

Инспекционные проверки качества дорог, отремонтированных в 2017 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», начались в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение дано главой региона Глебом Никитиным.

В инспекционной проверке принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, представители ГИБДД, регионального штаба ОНФ, а также подрядной организации «Борское дорожное и ремонтно-строительное предприятие».

Были проверены два участка автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Их общая протяженность составила более четырех километров. Стоимость ремонтных работ превысила 62 млн рублей.