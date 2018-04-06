В Финляндии проживает свыше 500 граждан Узбекистана
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. По состоянию на 31 декабря 2017 года в Финляндии проживает свыше 500 граждан Узбекистана, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя статистического ведомства страны Йони Рантакари.
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