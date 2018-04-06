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14:04 (мск), источник: РИА Недвижимость

Сходитесь, господа: как влюбленным не разругаться из-за бытовых проблем

Часто случается, что молодые пары, которые только начали жить вместе, питают некоторые иллюзии по поводу того, как это все будет выглядеть.

Источник: Toa Heftiba / CC0

Сайт «РИА Недвижимость» решил рассмотреть, какие бытовые трудности ждут влюбленных в начале совместной жизни, и как с ними бороться психологическими методами и при помощи средств дизайна.

Сюда не ходи, туда ходи

В начале совместной жизни людей могут вогнать в ступор вроде бы самые незначительные и даже местами смешные вещи.

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Так, целый блок проблем связан с нарушением личного пространства. Вот, например, такая пикантная ситуация: когда кто-то из пары привык долго сидеть с телефоном в туалете, а другому приходится прыгать под дверью и требовать впустить его. Часто случается, что кто-то долго моется, а его «вторая половинка» в это время не может попасть в ванную комнату, чтобы хотя бы почистить зубы. Особенно остро эта проблема встает в том случае, если в квартире совмещенный санузел.

Случаются печальные открытия в спальне, когда вдруг оказывается, что твой партнер занимает слишком много места на кровати, спит поперек, толкается и храпит.

Осознайте и примите тот факт, что у другого человека есть свои границы, есть своя личная территория. Это в том числе и физическое пространство.
Ксения Левина
Стресс-коуч, психолог и бизнес-тренер

Она призывает влюбленных постоянно говорить друг с другом. При этом она подчеркивает, что это должен быть именно диалог, а не манипуляции или обвинения. «В тех ситуациях, где возможно выделить личное пространство для каждого из партнеров, обсудите, где чья территория, как именно это пространство будет использовано. Договоритесь об уважении к пространству друг друга. Совместно ищите пути решения», — советует она.

При этом она обращает внимание, что для выработки новой привычки нужно время, минимум три недели. Так что наберитесь терпения.

На помощь влюбленным могут прийти некоторые дизайнерские приемы. Для начала специалисты студии «Точка дизайна» рекомендуют влюбленным, которые только подыскивают себе жилье в аренду, предпочтения отдавать квартирам с раздельными санузлами. Ну, а если один партнер въехал в квартиру другого, где уже имеется совмещенный санузел, то, возможно, им стоит отказаться от большой ванны в пользу душевой кабины, чтобы вместить стиральную машину и шкафчик для хранения полотенец, халатиков и других банно-косметических мелочей.

Чистюли против нерях

Еще один существенный блок проблем — это разное отношение к чистоте и гигиене. Так, кто-то привык надраивать дом по нескольку раз на дню, а кто-то считает, что «пыль, лежит, и я полежу».

Кроме того, причиной для большого скандала может послужить тот факт, что один из пары был пойман за вытиранием разлитого молока на полу полотенцем для рук лица или губкой для посуды. Сюда же можно отнести и жалобы на разбросанные по всему дому носки и волосы на расческе или на мебели.

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«Если человек по натуре “художник”, то ему неважно какая это тряпка, для него это просто тряпка. А если человек по натуре “воин”, то он будет их разделять: тряпка для посуды, тряпка для пола, тряпка для стола», — говорит психолог, гештальт-терапевт Мария Тарарова из психологического центра «Грани Сознания».

Опять же она призывает возмущенную сторону учесть, что партнер рос в другой семье и у него могут быть полностью противоположные порядки. Все зависит от того, как человек видит ситуацию и как относится к ней. «Главное транслировать то, что вы чувствуете, а не молчать или с ходу ругаться, а постараться объяснить, чтобы быть услышанным», — считает она.

А вот дизайнер Светлана Ильина в этом случае советует заменить все текстильные тряпочки на одноразовые бумажные полотенца, а губки для посуды убирать, к примеру, в сушилку для посуды, чтобы она не была в зоне прямого доступа.

В ванную дизайнеры рекомендуют купить полотенца максимально разной цветовой гаммы, например, для джентльмена — темно-синие или черные, а для дамы — нежных пастельных тонов, ну или, напротив, ядерно-розового цвета, чтобы полотенца «кричали» о том, что это «только для девочек».

Ну, а уборку в квартире можно разделить на зоны ответственности. Скажем, если партнер не хочет, то не нужно заставлять его мыть пол или вытирать пыль, но можно договориться, что он займется приведением в порядок своего рабочего стола, сложит свои разбросанные вещи или инструменты.

Совы VS жаворонки

Еще один блок проблем связан с разными жизненными биоритмами, когда кто-то из пары «жаворонок», а кто-то «сова». Кто-то ложится и встает рано, а кто-то до глубокой ночи смотрит ночью телевизор, а потом до обеда спит, и все это в однокомнатной квартире.

Как правило, нас привлекают люди непохожие на нас. Съезжаясь с человеком, нужно помнить о том, что он имеет другие привычки и с ними придется жить, потому что менять их никто не будет.
Арина Кремлева
парПапсихолог оздоровительного центра «Радужный источник»

Однако она сразу успокаивает влюбленных, замечая, что у людей, живущих вместе, вырабатываются одинаковые и одновременные природные инстинкты. А значит, биоритмы постепенно синхронизируются, быть может, не полностью, но так чтобы это никого не нагружало.

Чтобы запустить этот процесс синхронизации эксперт советует одному из пары начать подстраиваться первым, скажем, если кто-то может чуть раньше встать или чуть позже лечь.

В случае, когда кто-то хочет спать, а кто-то смотреть телевизор, дизайнеры из студии «Точка дизайна» рекомендуют разместить телевизор только в гостиной зоне или вообще на кухне. Современные технологии позволяют использовать для просмотра различные портативные гаджеты, что позволяет не вешать телевизор в каждой комнате, как это было модно еще десятилетие назад. В спальне же вполне можно обойтись и ноутбуком, считают они.

В тесноте, да не в обиде

Ну и последний по счету, но при этом, конечно, не самый последний при генерации скандала блок — это банальная чисто физическая нехватка места в квартире. Ведь очень часто стандартная пара живет не во дворце, а самой обычной малогабаритной квартире. И если раньше в ней хранились вещи только одного человека, то теперь их стало в два раза больше. И если один из пары привык все хранить дома, «захламлять балкон», то для другого это может стать очень существенной проблемой.

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«Есть люди, которым нужно, чтобы все было под рукой. Они не хотят напрягаться и делать лишних движений, поэтому готовы устроить в квартире склад, чтобы все было рядом», — говорит Тарарова. Но она считает, что все эти вопросы обсуждаемы и легче договориться сразу, где чья «носочная кучка» будет лежать.

А вот дизайнер Светлана Иванова напоминает, что «барахло» нужно хранить красиво, как декор.

Для этого можно предусмотреть различные системы хранения, например, настенные «карманы», пристенные стеллажи с декоративными ящичками, контейнерами и красивыми коробочками.

Но самый действенный способ решить все вышеперечисленные проблемы — это родить ребенка, а лучше сразу двух, шутят психологи и дизайнеры. Тогда все перечисленные вопросы абсолютно перестанут волновать обоих.

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