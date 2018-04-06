Сходитесь, господа: как влюбленным не разругаться из-за бытовых проблем
Часто случается, что молодые пары, которые только начали жить вместе, питают некоторые иллюзии по поводу того, как это все будет выглядеть.
Часто случается, что молодые пары, которые только начали жить вместе, питают некоторые иллюзии по поводу того, как это все будет выглядеть.
Сайт «РИА Недвижимость» решил рассмотреть, какие бытовые трудности ждут влюбленных в начале совместной жизни, и как с ними бороться психологическими методами и при помощи средств дизайна.
В начале совместной жизни людей могут вогнать в ступор вроде бы самые незначительные и даже местами смешные вещи.
Так, целый блок проблем связан с нарушением личного пространства. Вот, например, такая пикантная ситуация: когда
Случаются печальные открытия в спальне, когда вдруг оказывается, что твой партнер занимает слишком много места на кровати, спит поперек, толкается и храпит.
Осознайте и примите тот факт, что у другого человека есть свои границы, есть своя личная территория. Это в том числе и физическое пространство.
Она призывает влюбленных постоянно говорить друг с другом. При этом она подчеркивает, что это должен быть именно диалог, а не манипуляции или обвинения. «В тех ситуациях, где возможно выделить личное пространство для каждого из партнеров, обсудите, где чья территория, как именно это пространство будет использовано. Договоритесь об уважении к пространству друг друга. Совместно ищите пути решения», — советует она.
При этом она обращает внимание, что для выработки новой привычки нужно время, минимум три недели. Так что наберитесь терпения.
На помощь влюбленным могут прийти некоторые дизайнерские приемы. Для начала специалисты студии «Точка дизайна» рекомендуют влюбленным, которые только подыскивают себе жилье в аренду, предпочтения отдавать квартирам с раздельными санузлами. Ну, а если один партнер въехал в квартиру другого, где уже имеется совмещенный санузел, то, возможно, им стоит отказаться от большой ванны в пользу душевой кабины, чтобы вместить стиральную машину и шкафчик для хранения полотенец, халатиков и других
Кроме того, причиной для большого скандала может послужить тот факт, что один из пары был пойман за вытиранием разлитого молока на полу полотенцем для рук лица или губкой для посуды. Сюда же можно отнести и жалобы на разбросанные по всему дому носки и волосы на расческе или на мебели.
«Если человек по натуре “художник”, то ему неважно какая это тряпка, для него это просто тряпка. А если человек по натуре “воин”, то он будет их разделять: тряпка для посуды, тряпка для пола, тряпка для стола», — говорит психолог,
Опять же она призывает возмущенную сторону учесть, что партнер рос в другой семье и у него могут быть полностью противоположные порядки. Все зависит от того, как человек видит ситуацию и как относится к ней. «Главное транслировать то, что вы чувствуете, а не молчать или с ходу ругаться, а постараться объяснить, чтобы быть услышанным», — считает она.
А вот дизайнер Светлана Ильина в этом случае советует заменить все текстильные тряпочки на одноразовые бумажные полотенца, а губки для посуды убирать, к примеру, в сушилку для посуды, чтобы она не была в зоне прямого доступа.
В ванную дизайнеры рекомендуют купить полотенца максимально разной цветовой гаммы, например, для джентльмена —
Ну, а уборку в квартире можно разделить на зоны ответственности. Скажем, если партнер не хочет, то не нужно заставлять его мыть пол или вытирать пыль, но можно договориться, что он займется приведением в порядок своего рабочего стола, сложит свои разбросанные вещи или инструменты.
Еще один блок проблем связан с разными жизненными биоритмами, когда
Как правило, нас привлекают люди непохожие на нас. Съезжаясь с человеком, нужно помнить о том, что он имеет другие привычки и с ними придется жить, потому что менять их никто не будет.
Однако она сразу успокаивает влюбленных, замечая, что у людей, живущих вместе, вырабатываются одинаковые и одновременные природные инстинкты. А значит, биоритмы постепенно синхронизируются, быть может, не полностью, но так чтобы это никого не нагружало.
Чтобы запустить этот процесс синхронизации эксперт советует одному из пары начать подстраиваться первым, скажем, если
В случае, когда
Ну и последний по счету, но при этом, конечно, не самый последний при генерации скандала блок — это банальная чисто физическая нехватка места в квартире. Ведь очень часто стандартная пара живет не во дворце, а самой обычной малогабаритной квартире. И если раньше в ней хранились вещи только одного человека, то теперь их стало в два раза больше. И если один из пары привык все хранить дома, «захламлять балкон», то для другого это может стать очень существенной проблемой.
«Есть люди, которым нужно, чтобы все было под рукой. Они не хотят напрягаться и делать лишних движений, поэтому готовы устроить в квартире склад, чтобы все было рядом», — говорит Тарарова. Но она считает, что все эти вопросы обсуждаемы и легче договориться сразу, где чья «носочная кучка» будет лежать.
Для этого можно предусмотреть различные системы хранения, например, настенные «карманы», пристенные стеллажи с декоративными ящичками, контейнерами и красивыми коробочками.
Но самый действенный способ решить все вышеперечисленные проблемы — это родить ребенка, а лучше сразу двух, шутят психологи и дизайнеры. Тогда все перечисленные вопросы абсолютно перестанут волновать обоих.
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