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14:05 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге появится памятник погибшим силовикам

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании специальной комиссии по разработке проекта и определению места возведения мемориала памяти «Солдатам правопорядка».

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, инициатива о создании памятника исходила от регионального МВД, от внутренних войск и общественной организации ветеранов ОВД Свердловской области.

Мемориал создадут в память о погибших силовиках, сотрудниках МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и прокуратуры, которые отдали свою жизнь при исполнении долга в борьбе с преступностью и терроризмом.

По задумкам авторов, монумент станет символом чести и достоинства.

Отметим, что подобные памятники героям-силовикам есть в нескольких городах России: в Москве, Смоленске и Челябинске.

Создавать концепцию мемориального комплекса будет скульптор, член Союза художников России и международной Ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Александр Самвел. Мемориал «Солдатам правопорядка», открытый пять лет назад в Челябинске, также был создан по проекту Александра Самвела.

Согласно его идее, возведенный памятник в Екатеринбурге будет представлять собой бронзовую скульптуру архангела Михаила, который считается небесным покровителем всех воинов и защитников Отечества. Главная скульптура будет окружена шестью стелами, на которых отобразятся имена погибших героев. В вечернее и ночное время стелы будут освещаться цветами российского флага — белым, синим и красным. В центре архитектурно-скульптурной композиции расположится пьедестал из гранита, на котором разместят постамент.

«Если место, согласованное под возведение мемориала, позволит, комплекс может дополниться скульптурными композициями — с обратной стороны стел могут быть расположены бюсты героев», — отметил Александр Самвел.

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