С улиц Челябинска исчезнут маршруты-дублеры общественного транспорта

Чиновников городского управления транспорта вызвали на ковер в УФАС. Их обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

Одна из претензий касается распределения маршрутов. Чиновники обязаны проводить торги и конкурсы среди потенциальных перевозчиков. А вместо этого просто раздают нерегулируемые маршруты теперь уже частным конторам: ООО «Челябинский городской электрический транспорт» и ООО «Общественный городской транспорт». А ведь на рынок городских перевозок, возможно, могли бы прийти бизнесмены из других городов или новые компании.

Еще одна претензия касается дублеров на дорогах. По некоторым маршрутам ездят сразу два вида машин: городские автобусы с ценой билета 23 рубля и маршрутки с ценой проезда 25 рублей. Порой их трудно отличить друг от друга, люди не понимают, сколько реально стоит поездка.