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15:28 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчане открыли купальный сезон

В Ростове-на-Дону на Северном жилом массиве в районе старого парка Дружба жители уже открыли купальный сезон.

Пользуясь относительным потеплением, они бесстрашно ныряют в холодную воду. Соответствующие фотографии были опубликованы в популярном паблике в социальных сетях. На снимках четверо мужчин окунаются в водоем.

«На крещение купаемся же», «Я бы и летом не рискнула там купаться», — так прокомментировали фотографию другие пользователи социальной сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в Ростов пришло потепление. В ближайшие дни будет тепло и солнечно, осадков не ожидается.

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