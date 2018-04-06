Ростовчане открыли купальный сезон

Пользуясь относительным потеплением, они бесстрашно ныряют в холодную воду. Соответствующие фотографии были опубликованы в популярном паблике в социальных сетях. На снимках четверо мужчин окунаются в водоем.

«На крещение купаемся же», «Я бы и летом не рискнула там купаться», — так прокомментировали фотографию другие пользователи социальной сети.

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