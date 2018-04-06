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16:22 (мск), источник: Деловое сообщество

Северный жилой массив Ростова свяжут новым маршрутом с Набережной

Улицу Орбитальную в Северном жилом массиве Ростова планируют связать с Набережной новым маршрутом № 13. Он начнет работу уже в августе 2018 года, сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

Схема его работы будет следующая:

ул. Орбитальная — ул. Обсерваторная — ул. 1-я Героическая — ул. Обсерваторная — ул. Орбитальная — пр. Космонавтов — ул. Волкова — ул. Добровольского — пр. Королева — ул. Вавилова — ул. Стадионная — пр. Буденновский — ул. Береговая — пр. Буденновский — ул. Целиноградская — ул. Стадионная — ул. Шеболдаева — ул. Ларина — ул. Н. Данченко — ул. Вавилова — пр. Королева — ул. Добровольского — ул. Волкова — пр. Космонавтов — ул. Орбитальная — ул. Обсерваторная — ул. 1-я Героическая — ул. Обсерваторная — ул. Орбитальная.

Перевозки будут осуществляться по нерегулируемому тарифу, на линии будет работать 8 единиц автобусов среднего и малого класса.

В настоящее время улицу Орбитальную с центром города связывают автобусы и маршрутные такси № 63 и № 65, а также маршрутное такси № 11-МТ, 29-МТ, 38-МТ.

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