Северный жилой массив Ростова свяжут новым маршрутом с Набережной

Перевозки будут осуществляться по нерегулируемому тарифу, на линии будет работать 8 единиц автобусов среднего и малого класса.

В настоящее время улицу Орбитальную с центром города связывают автобусы и маршрутные такси № 63 и № 65, а также маршрутное такси № 11-МТ, 29-МТ, 38-МТ.