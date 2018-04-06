Герои мемов: Встреча Назарбаева и Исекешева разлетелась на цитаты

В казнете появились мемы с репликами, прозвучавшими на совещании. Одним из поводов для шутки стала фраза о том, что астанчан в Алматы раньше воспринимали как колхозников. Фразу главы ДВД Астаны о «негодяях в своих рядах» связали с цитатой из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» — получилось забавно.