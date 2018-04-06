Герои мемов: Встреча Назарбаева и Исекешева разлетелась на цитаты
Беседа президента Назарбаева и акима Исекешева во время вчерашнего совещания по вопросам дальнейшего развития Астаны разлетелась на цитаты в соцсетях, пишет NUR.KZ.
Беседа президента Назарбаева и акима Исекешева во время вчерашнего совещания по вопросам дальнейшего развития Астаны разлетелась на цитаты в соцсетях, пишет NUR.KZ.
В казнете появились мемы с репликами, прозвучавшими на совещании. Одним из поводов для шутки стала фраза о том, что астанчан в Алматы раньше воспринимали как колхозников. Фразу главы ДВД Астаны о «негодяях в своих рядах» связали с цитатой из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» — получилось забавно.
Момент, когда президент посмеялся над ответом акима Астаны о парковках в столице также «ушла в народ».
Говоря о развалюхах в столице, президент вновь напомнил, что в Астане часто «моют лишь лицо», забывая о других частях города. Сносить аварийные дома он предложил по остаточной стоимости.
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