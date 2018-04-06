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18:07 (мск), источник: Моя Планета

Ученые вырастили овощи в Антарктиде

Салат-латук, огурцы и редис вырастила команда немецких ученых на Антарктической станции Ноймайер III.

Кадр из фильма «Марсианин»

Проект координирует Германский аэрокосмический центр. Исследователи изучают возможность внеземного земледелия, например, во время длительных полетов или колонизации Марса.

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На МКС пробовали выращивать овощи уже в 2015 году, однако немецкие ученые нацелились производить весьма широкий ассортимент: огурцы, помидоры, салат, редис, перец и зелень.

Урожай, выращенный в лаборатории EDEN-ISS, производился без использования почвы, дневного света и пестицидов методом гидропоники. Этот метод также предполагает использование светодиодного освещения, систем контроля углекислого газа и замкнутого водного цикла, что позволяет свести к минимуму количество необходимой воды,.

Пол Забель, инженер, участвующий в проекте, рассказывает: «После посева семян в феврале мне пришлось столкнуться с неожиданными проблемами».

Снаружи -20 и шторм не прекращается уже год, поэтому система давала сбои, но мы это преодолели.
Пол Забель
Инженер

К маю ученые надеются собирать до 5 кг овощей в неделю, пока же урожай составил 70 редисок, 18 огурцов и 3,6 кг салатной зелени.

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