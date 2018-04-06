Ученые вырастили овощи в Антарктиде

Кадр из фильма «Марсианин»

Проект координирует Германский аэрокосмический центр. Исследователи изучают возможность внеземного земледелия, например, во время длительных полетов или колонизации Марса.

На МКС пробовали выращивать овощи уже в 2015 году, однако немецкие ученые нацелились производить весьма широкий ассортимент: огурцы, помидоры, салат, редис, перец и зелень.

Урожай, выращенный в лаборатории EDEN-ISS, производился без использования почвы, дневного света и пестицидов методом гидропоники. Этот метод также предполагает использование светодиодного освещения, систем контроля углекислого газа и замкнутого водного цикла, что позволяет свести к минимуму количество необходимой воды,.

Пол Забель, инженер, участвующий в проекте, рассказывает: «После посева семян в феврале мне пришлось столкнуться с неожиданными проблемами».

Снаружи -20 и шторм не прекращается уже год, поэтому система давала сбои, но мы это преодолели. Пол Забель Инженер