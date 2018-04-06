Ученые вырастили овощи в Антарктиде

Проект координирует Германский аэрокосмический центр. Исследователи изучают возможность внеземного земледелия, например, во время длительных полетов или колонизации Марса.
На МКС пробовали выращивать овощи уже в 2015 году, однако немецкие ученые нацелились производить весьма широкий ассортимент: огурцы, помидоры, салат, редис, перец и зелень.
Урожай, выращенный в лаборатории
Пол Забель, инженер, участвующий в проекте, рассказывает: «После посева семян в феврале мне пришлось столкнуться с неожиданными проблемами».
Снаружи -20 и шторм не прекращается уже год, поэтому система давала сбои, но мы это преодолели.
К маю ученые надеются собирать до 5 кг овощей в неделю, пока же урожай составил 70 редисок, 18 огурцов и 3,6 кг салатной зелени.
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