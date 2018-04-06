Парковку запретили у остановки «Бульвар Рябикова» в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Новшество для автомобилистов. Остановку для транспорта запретили за парковкой ТЦ «Ручей» до остановки общественного транспорта «Бульвар Рябикова». Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Запрет начнет действовать с 27 апреля.

— Эти меры направлены на обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, — сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.