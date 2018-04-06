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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Парковку запретили у остановки «Бульвар Рябикова» в Иркутске

Это связано с повышением безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Новшество для автомобилистов. Остановку для транспорта запретили за парковкой ТЦ «Ручей» до остановки общественного транспорта «Бульвар Рябикова». Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Запрет начнет действовать с 27 апреля.

— Эти меры направлены на обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, — сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Также продлено до 8 апреля ограничение движения по улице Рабочего Штаба Напомним, что движение ограничено в районе строения № 78. Это связано с проведением аварийных земляных работ на проезжей части.

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