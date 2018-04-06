Парковку запретили у остановки «Бульвар Рябикова» в Иркутске
Это связано с повышением безопасности.
Это связано с повышением безопасности.
Новшество для автомобилистов. Остановку для транспорта запретили за парковкой ТЦ «Ручей» до остановки общественного транспорта «Бульвар Рябикова». Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Запрет начнет действовать с 27 апреля.
— Эти меры направлены на обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, — сообщили в
Также продлено до 8 апреля ограничение движения по улице Рабочего Штаба Напомним, что движение ограничено в районе строения № 78. Это связано с проведением аварийных земляных работ на проезжей части.
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