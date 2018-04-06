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14:32 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Во всех донских храмах пройдут пасхальные богослужения

Более 80% населения области считают себя православными.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области 7—8 апреля пройдут пасхальные богослужения во всех приходах, храмах, церквях и соборах Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом сегодня сообщили в правительстве региона.

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Так, в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы служба начнется 7 апреля в 23.00. Общественный транспорт будет работать в ночное время — с 23.30 7 апреля до 04.00 8 апреля.

А в новочеркасском Патриаршем Вознесенском всеказачьем кафедральном соборе в 16.00 в день праздника Светлого Христова Воскресения пройдет Великая Вечерня, которую совершит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Там же ожидается и прибытие Благодатного огня из Иерусалима.

В Воскресенском соборе ст. Старочеркасская Пасхальная заутреня и божественная Литургия начнется в полночь 8 апреля, с 03.00 до 18.00 пройдет освящение пасхальных куличей.

«Пасха — самый любимый и самый массовый православный праздник в России и на Донской земле. Более 80% населения области считают себя православными, — говорит заместитель губернатора Сергей Бондарев.

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