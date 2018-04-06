Сурки Ленинградского зоопарка проснулись после зимней спячки

В Ленинградском зоопарке проснулись сурки — Ижорик, Отрада и Августина, передает пресс-служба учреждения. Зверьки выбрались на поверхность утром 6 апреля.

Пробудившихся от зимней спячки животных заметил один их сотрудников зоопарка. Он увидел, как сначала сурки начали осторожно высовывать из укрытия свои носы, а потом, самый смелый грызун вылез из берложки, чтобы немного погреться на солнце.

Первая вылазка на поверхность оказалась непродолжительной: зверьки снова спрятались в своем домике, где пробудут, по мнению специалистов, еще около двух недель.

Напомним, три степных сурка — самец и две самочки — поселились в Ленинградском зоопарке летом прошлого года. После зимней спячки они должны были проснуться еще ко 2 февраля, Дню сурка, однако весна в Петербурге оказалась поздней, и зверьки проспали два лишних месяца.

Совсем скоро петербуржцы смогут навестить грызунов.