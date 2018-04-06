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15:01 (мск), источник: РИА Крым

На Пасху Украина будет патрулировать границу с Крымом на самолетах

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Крым. Во время пасхальных праздников украинские пограничники усилят контроль на границе с Крымом. Для этого будет привлечена авиация, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Для мониторинга ситуации на сухопутных участках границы, в территориальном море и на админгранице с Крымом будут задействованы самолеты Diamond. Морские силы и авиация будут применяться ежедневно на протяжении всех праздников», — заявили в ведомстве, добавив, что для ужесточения режима охраны границы также будут задействованы силы Нацполиции.

Согласно данным из открытых источников, на вооружении у Госпогранслужбы Украины находятся пять самолетов Diamond.

Три DA42M-NG были закуплены у Австрии в 2010 году, еще два DA42 переданы в 2015 году Кировоградской летной академией Национального авиационного университета.

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