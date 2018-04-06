На Пасху Украина будет патрулировать границу с Крымом на самолетах

«Для мониторинга ситуации на сухопутных участках границы, в территориальном море и на админгранице с Крымом будут задействованы самолеты Diamond. Морские силы и авиация будут применяться ежедневно на протяжении всех праздников», — заявили в ведомстве, добавив, что для ужесточения режима охраны границы также будут задействованы силы Нацполиции.
Согласно данным из открытых источников, на вооружении у Госпогранслужбы Украины находятся пять самолетов Diamond.
Три DA42M-NG были закуплены у Австрии в 2010 году, еще два DA42 переданы в 2015 году Кировоградской летной академией Национального авиационного университета.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.