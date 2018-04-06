На Пасху Украина будет патрулировать границу с Крымом на самолетах

«Для мониторинга ситуации на сухопутных участках границы, в территориальном море и на админгранице с Крымом будут задействованы самолеты Diamond. Морские силы и авиация будут применяться ежедневно на протяжении всех праздников», — заявили в ведомстве, добавив, что для ужесточения режима охраны границы также будут задействованы силы Нацполиции.