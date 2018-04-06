Червей отправят в космос, чтобы понять, как космонавты теряют мышцы

Черви-нематоды имеют схожую мышечную структуру с человеческой, объясняют ученые из Эксетерского университета.
За 180 дней пребывания на МКС космонавты теряют около 40% мышечной массы.
Исследователи надеются, что этот эксперимент поможет найти решения также и для таких проблем, как мышечная дистрофия и диабет.
Черви — нематоды Caenorhabditis elegans (C. elegans) — начнут свою космическую миссию на космодроме Космического центра Кеннеди во Флориде 29 ноября. До МКС они будут лететь порядка 400 км.
С помощью C. elegans ученые смогут изучить долгосрочные изменения в человеческой физиологии. Эти черви, также как и люди, страдают от потери мышечной массы при похожих условиях.
Коллин Дин, исследовательница из Эксетерского университета, говорит, что космонавты теряют мышцы в космосе из-за отсутствия гравитации.
Когда астронавты возвращаются на Землю, они не могут двигаться, как раньше, и им приходится проходить серьезные программы реабилитации.
Коллин ДинИсследовательница из Эксетерского университета
«Поскольку черви являются неплохой “моделью” для человеческих мышц, мы отправляем их в космос и смотрим на их изменения и на влияние полета на их мышечную массу».
Черви, которых невозможно разглядеть невооруженным взглядом, будут находиться в небольших пакетах с жидкой едой. На МКС они будут жить и размножаться всего около недели.
Перед тем как вернуть червей на землю, их заморозят при температуре -80С. По возвращении ученые проанализируют их мышечное здоровье.
Нематод регулярно отправляют в космос в качестве полезной нагрузки для исследований. Они даже пережили катастрофу шаттла «Колумбия» в 2003 году.
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