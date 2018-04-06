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14:36 (мск), источник: Apiural.ru

В выходные в Екатеринбурге будет тепло

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до 7 градусов со знаком «плюс». Температура воздуха ночью -1 градус. Небольшой снег пройдет в субботу ночью. В воскресенье днем синоптики прогнозируют мокрый снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 76% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

В субботу, 7 апреля, переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха днем — плюс 7, ночью — минус 1. Ветер юго-западный, 3−5 метров в секунду.

В воскресенье, 8 апреля, облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Температура воздуха днем — плюс 6, ночью — минус 1. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 6−8 метров в секунду.

© Служба новостей «АПИ».

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