В выходные в Екатеринбурге будет тепло
ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до 7 градусов со знаком «плюс». Температура воздуха ночью -1 градус. Небольшой снег пройдет в субботу ночью. В воскресенье днем синоптики прогнозируют мокрый снег.
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