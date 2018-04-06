Пермские боги отправились в Омск

«Пермские боги» пробудут в Омске до 27 мая, после чего вернутся в Пермь.

Деревянные скульптуры крайне редко покидают стены художественной галереи из-за особенностей хранения и условий транспортировки. Исключения были сделаны для Парижа, Лиона, Осаки, Рима, Брюсселя и Мюнхена. В России произведения пермских мастеров экспонировались в Москве, Владивостоке и Хабаровске.