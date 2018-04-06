Пермские боги отправились в Омск
Пермские боги отправились в Омск, где в областном Музее изобразительных искусств имени Врубеля откроется выставка пермской деревянной скульптуры. В экспозиции будет представлено 34 скульптуры из коллекции Пермской художественной галереи.
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