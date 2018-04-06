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14:38 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермские боги отправились в Омск

Пермские боги отправились в Омск, где в областном Музее изобразительных искусств имени Врубеля откроется выставка пермской деревянной скульптуры. В экспозиции будет представлено 34 скульптуры из коллекции Пермской художественной галереи.

Источник: Вести - Пермь

«Пермские боги» пробудут в Омске до 27 мая, после чего вернутся в Пермь.

Деревянные скульптуры крайне редко покидают стены художественной галереи из-за особенностей хранения и условий транспортировки. Исключения были сделаны для Парижа, Лиона, Осаки, Рима, Брюсселя и Мюнхена. В России произведения пермских мастеров экспонировались в Москве, Владивостоке и Хабаровске.

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