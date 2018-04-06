В Беларуси ужесточат наказание за правонарушения в нетрезвом состоянии
Предложения должны внести до 1 июня.
Предложения должны внести до 1 июня.
К июню 2018 года Генпрокуратура, Совмин, Верховный суд и Администрация президента должны предложить правительству комплекс антиалкогольных мер.
В постановлении Совбеза Беларуси говорится, что речь идет не только о пропаганде здорового образа жизни. Заинтересованные органы должны изучить, насколько эффективно работают
От милиции требуют предложения относительно того, как пресечь насилие в отношении детей и как можно раньше выявлять неблагополучные семьи.
Напомним, ужесточить наказания за правонарушения, которые совершаются в нетрезвом состоянии, потребовал президент. При этом на заседании Совбеза в феврале он говорил, что не поддерживает ограничения торговли спиртным.
А недавно прокуратура Брестской области провела проверку и выяснила, что почти 30% осужденных на принудительное лечение от алкоголизма не доезжают до ЛТП. При этом большинство преступлений в регионе совершаются пьяными.
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