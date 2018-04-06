Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
Назван лучший автомобиль в мире
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Бондарчук в сверкающем платье блистала на модной презентации
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
"Прекратить истерию": в ФРГ лишают Киев надежд остановить "СП-2"
Жириновский высказался об отставке Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
Показан необычный танк Украины из разных деталей
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
14:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Беларуси ужесточат наказание за правонарушения в нетрезвом состоянии

Предложения должны внести до 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

К июню 2018 года Генпрокуратура, Совмин, Верховный суд и Администрация президента должны предложить правительству комплекс антиалкогольных мер.

Читайте также
Трасса М6 после реконструкции станет платной

В постановлении Совбеза Беларуси говорится, что речь идет не только о пропаганде здорового образа жизни. Заинтересованные органы должны изучить, насколько эффективно работают лечебно-трудовые профилактории.

От милиции требуют предложения относительно того, как пресечь насилие в отношении детей и как можно раньше выявлять неблагополучные семьи.

Напомним, ужесточить наказания за правонарушения, которые совершаются в нетрезвом состоянии, потребовал президент. При этом на заседании Совбеза в феврале он говорил, что не поддерживает ограничения торговли спиртным.

А недавно прокуратура Брестской области провела проверку и выяснила, что почти 30% осужденных на принудительное лечение от алкоголизма не доезжают до ЛТП. При этом большинство преступлений в регионе совершаются пьяными.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова рассталась с Милошем Биковичем
Как восполнить нехватку солнца в доме: неожиданные дизайнерские решения
США расширили санкционный список в отношении России
Царские кулич и пасха: как готовить главные праздничные блюда
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
На Украине экипажу «Норда» подбирают гражданство
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
МИД потребовал разъяснений из-за кремации животных Скрипаля
Страсти Христовы: у православных наступил самый скорбный день
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь