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15:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии зафиксировано 2768 свалок — ОНФ

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане на начало 2017 года зафиксировано 2768 свалок. По данным регионального Россельхознадзора, почти тысяча из них находится на землях сельхозназначения.

Об этом рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Мурад Шафиков на семинаре для руководителей и сотрудников администраций муниципалитетов по вопросам правового регулирования обращения с отходами производства.

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«Наибольшее количество свалок приходится на Уфимскую агломерацию, — подчеркнул Мурад Шафиков. — По данным регионального отделения Русского географического общества, вокруг Уфы находится около 400 свалок, на 90% они состоят из строительного мусора. Газеты пестрят объявлениями об услугах по вывозу строительных отходов, которые в итоге не попадают на лицензированные полигоны, а оказываются на незаконных свалках. Мы считаем, что строительные отходы выпали из поля зрения властей, так же, как и жидкие коммунальные отходы. Предприниматели, делающие деньги на ассенизаторском бизнесе, не довозят жидкие отходы до очистных сооружений, и все сливают на тех же “серых” полигонах».

В ходе реализации экологического проекта ОНФ общественники выявили проблему размещения растительных отходов от ведения садово-огородного хозяйства. Практически в каждом муниципалитете коммунальные службы сталкиваются с этим сезонным фактором, существующие контейнерные площадки не рассчитаны на такой объем растительных отходов, и органическую биомассу приходится захоранивать вместо того, чтобы использовать ее с пользой.

Эксперт Народного фронта отметил, что необходимо принять меры, стимулирующие сокращение образования отходов, в том числе переход на раздельный сбор отходов, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на граждан, особенно незащищенных слоев населения.

«Нужно субсидирование платежей за услуги по обращению с отходами для малоимущих, многодетных и других льготных категорий граждан. И, конечно, очень важно поддерживать инициативы, идущие непосредственно от жителей, и предусмотреть возможность грантовой поддержки общественных объединений, которые ведут работу по экологическому просвещению граждан. Такие организации станут главными помощниками для региональных операторов в переходный период реформы обращения с отходами», — считает координатор проекта «Генеральная уборка».

Обучение прошло в рамках реализации общественных предложений, переданных главе Республики Башкортостан в ходе региональной конференции Народного фронта, в которых активисты ОНФ отметили необходимость усиления информационной работы среди населения.

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