В Большой Ялте на следующей неделе отключат отопление

«Температура воздуха уже установилась достаточно высокая, потребность в отоплении постепенно отпадает. Отключение теплоносителя будет происходить постепенно: сначала отключим жилой фонд, а чуть позже — объекты социально-культурной сферы, в том числе школы, детские сады, больницы и так далее, которые пока будут продолжать работать в режиме ночной протопки», — цитирует Красия пресс-служба администрации Ялты.