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14:56 (мск), источник: РИА Крым

В Большой Ялте на следующей неделе отключат отопление

ЯЛТА, 6 апр — РИА Новости Крым. С 10 апреля в Большой Ялте будет прекращено теплоснабжение жилого фонда, а чуть позже — детских садов, школ, больниц и других соцобъектов. Об этом сообщил начальник местного департамента жилищно-коммунального хозяйства Игорь Красий.

Источник: РИА "Новости"

«Температура воздуха уже установилась достаточно высокая, потребность в отоплении постепенно отпадает. Отключение теплоносителя будет происходить постепенно: сначала отключим жилой фонд, а чуть позже — объекты социально-культурной сферы, в том числе школы, детские сады, больницы и так далее, которые пока будут продолжать работать в режиме ночной протопки», — цитирует Красия пресс-служба администрации Ялты.

По словам начальника департамента, сразу после завершения текущего отопительного сезона начнется подготовка к следующему.

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