В Большой Ялте на следующей неделе отключат отопление
ЯЛТА, 6 апр — РИА Новости Крым. С 10 апреля в Большой Ялте будет прекращено теплоснабжение жилого фонда, а чуть позже — детских садов, школ, больниц и других соцобъектов. Об этом сообщил начальник местного департамента
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